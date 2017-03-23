В Челябинской области у 41 ребенка в 2016 году выявлен активный туберкулез

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Челябинской области остается напряженной – в 2016 году у 41 ребенка в возрасте до 14 лет выявлена активная форма заболевания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, по сравнению с 2015 заболеваемость в прошлом году снизилась на 8,6 % – выявлено 2 041 случай активного туберкулеза.

«Самая высокая заболеваемость отмечается в Октябрьском, Сосновском, Кизильском, Красноармейском, Пластовском, Чесменском и Аргаяшском районах, а также в Кыштыме», – сообщили в ведомстве.

В 2016 году туберкулез выявлен у 41 ребенка во возрасте до 14 лет и у 18 подростков (15-17 лет).

«Отмечается увеличение заболеваемости туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией», – информирует Роспотребнадзор.

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Там отметили, что для своевременного выявления болезни все взрослые и подростки должны проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в два года. У детей до 17 лет основным методом выявления заболевания является постановка реакции Манту или диаскин-тест.