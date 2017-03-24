Челябинцы смогут бесплатно провериться на туберкулез и ВИЧ прямо на Кировке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 25 марта состоится традиционная акция «Просветись», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, – горожане смогут сделать флюорографию прямо на Кировке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В рамках традиционной акции врачи-фтизиатры проведут бесплатное обследование для всех желающих старше 15 лет. Передвижные медицинские кабинеты будут располагаться около здания Заксобрания и Главпочтамта. Южноуральцы смогут пройти флюорографическое обследование и тестирование на ВИЧ. Паспорт и полис с собой брать необязательно, «просветиться» сможет каждый, результаты обследования будут готовы в течение нескольких минут.

«Не нужно бояться получить большую лучевую нагрузку при прохождении флюорографии. На Южном Урале, в основном, используется цифровое низкодозовое оборудование, которое полностью соответствует всем санитарным нормам по лучевой нагрузке. В год человек может получить до 1 миллизиверта излучения. При цифровой флюорографии пациент получает около 0,001. Во время прогулки в парке вы можете получить больше излучения от природных источников», – рассказала главный специалист по лучевой диагностике Минздрава Челябинской области Галина Братникова.

В 2016 году у 41 ребенка в Челябинской области был выявлен активный туберкулез

Ежегодно в Челябинской области выполняется около 1,7 млн лучевых исследований в Челябинской области. Выявляется примерно 800 тыс. патологий.

Помимо прохождения флюорографии, южноуральцы смогут попробовать полевую кухню, всех гостей акции угостят ромашковым чаем (ромашка – символ фтизиатрической службы. – Прим. АН «Доступ»). Также для жителей и гостей города подготовили викторины на знание мер профилактики туберкулеза.

Ежегодная акция «Просветись» пройдет в субботу, 25 марта, с 10.00 до 15.00, на пешеходной части улицы Кирова (Кировке).