Пт, 24.03.2017, 18:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 17:02

Челябинцы смогут бесплатно провериться на туберкулез и ВИЧ прямо на Кировке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 25 марта состоится традиционная акция «Просветись», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, – горожане смогут сделать флюорографию прямо на Кировке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

 

В рамках традиционной акции врачи-фтизиатры проведут бесплатное обследование для всех желающих старше 15 лет. Передвижные медицинские кабинеты будут располагаться около здания Заксобрания и Главпочтамта. Южноуральцы смогут пройти флюорографическое обследование и тестирование на ВИЧ. Паспорт и полис с собой брать необязательно, «просветиться» сможет каждый, результаты обследования будут готовы в течение нескольких минут.

«Не нужно бояться получить большую лучевую нагрузку при прохождении флюорографии. На Южном Урале, в основном, используется цифровое низкодозовое оборудование, которое полностью соответствует всем санитарным нормам по лучевой нагрузке. В год человек может получить до 1 миллизиверта излучения. При цифровой флюорографии пациент получает около 0,001. Во время прогулки в парке вы можете получить больше излучения от природных источников», – рассказала главный специалист по лучевой диагностике Минздрава Челябинской области Галина Братникова.

В 2016 году у 41 ребенка в Челябинской области был выявлен активный туберкулез

Ежегодно в Челябинской области выполняется около 1,7 млн лучевых исследований в Челябинской области. Выявляется примерно 800 тыс. патологий.

Помимо прохождения флюорографии, южноуральцы смогут попробовать полевую кухню, всех гостей акции угостят ромашковым чаем (ромашка – символ фтизиатрической службы. – Прим. АН «Доступ»). Также для жителей и гостей города подготовили викторины на знание мер профилактики туберкулеза.  

Ежегодная акция «Просветись» пройдет в субботу, 25 марта, с 10.00 до 15.00, на пешеходной части улицы Кирова (Кировке).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минздрав, акция, вич, афиша, туберкулез, кировка, новости челябинска, флюорография
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 591
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 15:52
Онкология, инфекции и больное сердце: на Южном Урале в мощном обезболивании нуждаются 12 тыс. человек
вчера, 16:37
В ГБ № 1 Челябинска начали делать операции по эндопротезированию тазобедренного сустава
вчера, 15:02
В Челябинской области у 41 ребенка в 2016 году выявлен активный туберкулез
вчера, 11:56
ВНИМАНИЕ. В Челябинск вернулась корь: инфекция выявлена у дошкольника
21 марта, 16:48
В Челябинске эпидпорог по ОРВИ превышен среди дошкольников
21 марта, 16:34
ВАЖНО. В 2016 году южноуральцы предъявили своим работодателям 67 фальшивых больничных
20 марта, 17:02
Челябинские хирурги будут вживлять электроды в позвоночник пациентам с хроническими болями
20 марта, 11:24
ВАЖНО. Россиян предупредили о гриппе, провоцирующем пневмонию
17 марта, 14:21
Пройти диспансеризацию за 90 минут можно 18 марта в поликлиниках Челябинской области
15 марта, 13:59
В областной больнице обновили приемное и рентген-отделение
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость