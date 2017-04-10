ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если на работе задерживают зарплату

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Не платят и не увольняют. Задержка зарплаты на предприятиях вновь довольно обыденное явление. Между тем, согласно Трудовому кодексу РФ, «обделенный» работник имеет в таких случаях право не выходить на работу и требовать компенсацию. Емкие и конкретные рекомендации от Государственной инспекции труда – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Потребуйте выплатить зарплату

Направьте работодателю заявление с требованием выплатить задолженность. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления: первый отдайте работодателю, а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя. Если работодатель отказывается принять заявление либо ставить отметку о принятии, отправьте заявление заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

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ШАГ 2. Приостановите работу

Направьте работодателю письменное заявление с уведомлением о приостановлении работы до выплаты задолженности. При этом обязательно необходимо иметь на руках подтверждение о получении работодателем данного уведомления, иначе в случае невыхода на работу вас могут уволить за прогул.

Вы можете отсутствовать на рабочем месте либо, находясь на нем, не выполнять свои трудовые обязанности.

ШАГ 3. Возобновите работу

Возобновите работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы. Помните, что в этом случае работодатель обязан погасить задолженность в день вашего выхода на работу.

ШАГ 4. Обратитесь в ответственные инстанции

Направьте обращение в Государственную инспекцию труда через сайт.

Направьте обращение в одну из следующих инстанций:

- в комиссию по трудовым спорам (при наличии) – в течение 3 месяцев;

- в профсоюз (при наличии);

- в районный (городской) суд по месту нахождения работодателя – в течение 3 месяцев;

- в районную (городскую) прокуратуру по месту нахождения работодателя – при задержке выплаты заработной платы свыше 2 месяцев.

Важно! Вы имеете право требовать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Подробнее – статья 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Минимальным размером компенсации, на которую могут претендовать сотрудники с нарушенным правом, является 1/300 действительной ставки рефинансирования от задолженности.