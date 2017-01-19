ЧТО ДЕЛАТЬ для эффективного поиска работы на gosuslugi.ru

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы постепенно привыкают к порталу госуслуг. С его помощью они, не вставая с дивана, оплачивают штрафы, подают заявление в ЗАГС, оформляют загранпаспорта и даже мониторят ситуацию на рынке труда. Последней услугой за минувшие 12 месяцев воспользовались 34 тыс. человек. Подробно о том, как быть в теме по одному из самых актуальных вопросов для любого активного человека – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

Какова величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области? Сколько южноуральцев получили финансовую поддержку в связи с переездом или переселением? Какие рабочие профессии наиболее востребованы на рынке труда? Представители какой профессии получают самую высокую заработную плату в регионе? На эти и многие другие вопросы ответ получить просто и быстро. Достаточно пройти регистрацию на портале госуслуг и иметь выход в интернет с любого устройства.

Для этого нужно:

1. Пройти регистрацию на портале госуслуг;

2. Поскольку услуга популярная, найти ее легко. Ссылка «Информация о рынке труда» представлена на главной странице портала gosuslugi.ru;

3. Кликнуть на государственную услугу «Информирование о положении на рынке труда в Челябинской области», ознакомиться с порядком ее получения и нажать на синюю кнопку «Получить услугу»;

4. Заполнить электронное заявление, указав, являетесь вы юридическим или физическим лицом, место получения услуги, сведения о заявителе, способ уведомления о ходе оказания услуги (СМС или письмо на электронную почту). Нажать кнопку «Подать заявление»;

5. Уведомление об изменении статуса заявления придет гражданину в виде сообщения на мобильный телефон или на электронную почту, в зависимости от выбранного способа получения информации. Когда справка будет готова, ее можно будет распечатать или скачать с личного кабинета пользователя портала госуслуг (документ появится в истории рассмотрения заявления в формате PDF).

Услуга предоставляется бесплатно.