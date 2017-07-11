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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 09:24

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы во время отпуска в квартире не произошел пожар


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – правила пожарной безопасности, которыми нельзя пренебрегать, собираясь в отпуск.

ШАГ 1. Лично убедитесь, что вы сделали все, чтобы защитить квартиру от пожара. Электрические приборы, компьютеры, аудио-, видео- и бытовая техника должны быть выключены из розеток.

ШАГ 2. Проверьте, все ли вентили, перекрывающие доступ газа к плите и колонке, перекрыты, иначе будет риск пожара или даже взрыва бытового газа.

ШАГ 3. Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки своей квартиры и не храните на незастекленных балконах легковоспламеняющиеся предметы.

ШАГ 4. На всякий случай оставьте ключи от своей квартиры родственникам либо хорошим друзьям, которые смогут в случае чего позаботиться о вашем жилище.

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы летние каникулы не омрачились гибелью или травмой ребенка

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Теги: пожары, новости челябинска, отпуск, что делать
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