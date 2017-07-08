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Агентство новостей Доступ 1 8 июля 2017 года, 06:33

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы летние каникулы не омрачились гибелью или травмой ребенка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежедневно во всем мире жизнь более 2 тыс. семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или несчастного случая, которые можно было бы предотвратить. Ежегодно по этой причине погибает более 1 млн детей и молодых людей моложе 18 лет. Иными словами, каждый час ежедневно гибнет более 100 детей. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – «летняя» памятка для родителей, которую подготовило министерство здравоохранения Российской Федерации.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ ПОЛУЧИЛ ОЖОГ:

- держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
- устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты так, чтобы дети не могли опрокинуть на себя горячую пищу. Блокируйте регуляторы газовых горелок;
- держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
- убирайте в абсолютно не доступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды;
- возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не проверив температуру воды;
- маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, если температура воды в ней превышает 40 градусов;
- оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».


ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ УТОНУЛ: 

- взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов;
- дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды – обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой;
- учите детей плавать, начиная с раннего возраста;
- дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых;
- обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты).

Семь человек, в том числе дети, утонули при опрокидывании лодки под Чесмой

- учите детей правильно выбирать водоем для плавания – только там где есть разрешающий знак.

Помните – практически все утопления детей происходят в летний период.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ ПОГИБ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: 

Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг», в конечном итоге, практически гарантированное самоубийство.

Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что СТРОГО запрещается:

- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе различные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;
- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не специализированным для перехода пешеходов;
- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
- запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе восьми метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.

В ТЕМУ: Как уберечь детей от падения из окон

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Теги: дети, несчастный случай, детский травматизм, что делать
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