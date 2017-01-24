Бухгалтер детсада в Златоусте похитила более 2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) главный бухгалтер детского сада подозревается в хищении более 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По версии следствия, с 2014 по 2016 годы женщина производила завышенный расчет своей заработной платы, а также составляла финансовые документы на выплату ежемесячного денежного довольствия своим родственникам, не состоявшим в трудовых отношениях с дошкольным учреждением», – сообщил официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, за указанный период бухгалтер похитила более 2 млн рублей из средств бюджета. По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.