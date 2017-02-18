Боксерское Гала-шоу в Челябинске: смена соперника у тайбоксеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня. 18 февраля, в Челябинске состоится грандиозное боксерское Гала-шоу – в рамках состязаний запланировано, в том числе, выступление единственного южноуральца, бойца муай тай Хаяла Джаниева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Джаниев проведет поединок с соперником из Казахстана 21-летним Казбеком Сагындыковым. Напомним, Хаял готовился к встрече с французом Жоаном Босежуром, однако тот не смог вылететь с Россию из-за проблем с визой.

Участники бойцовского Гала-шоу устроили дуэль взглядов перед поединками в Челябинске

Как рассказали в оргкомитете, Хаял Джаниев до приезда в Челябинск месяц тренировался в Таиланде, специально для этого сдвинув график своих боев в рамках китайского промоушена Kunlun fight. По собственному признанию, он был готов к бою на сто процентов. «Соглашаться на бой с новым соперником за три дня до старта, когда подготовка была выстроена совсем под другого бойца, как минимум авантюра, а как максимум большой риск, не только для профессиональной карьеры, но и для здоровья и физической формы в целом. Однако Хаял не захотел расстраивать многочисленных болельщиков. В результате в кратчайшие сроки французу была найдена замена», – говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня на ринг в арене «Трактор» в рейтинговом бою в весе до 71 кг под седьмым стартовым номером встретятся Хаял Джаниев и Казбек Сагындыков. Формула боя – 3 раунда по 3 минуты.

Казбеку Сагындыков – бронзовый призер чемпионата мира по муай тай в Малайзии (2014), бронзовый призер ЧЕ в Польше (2014) и чемпион Казахстана. На профессиональном ринге провел 6 боев, 5 из них выиграл.

Добавим, это вторая замена в программе турнира, ранее организаторы сообщили о смене соперника в главном поединке шоу: уральский Халк Иван Штырков должен был сразиться с голландцем Гилбертом Айвелом, однако тот травмировался, поэтому на Южный Урал пригласили американца Родни Уоллеса.