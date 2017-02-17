Участники бойцовского Гала-шоу устроили дуэль взглядов перед поединками в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялось взвешивание участников бойцовского Гала-шоу, которое пройдет в субботу, 18 февраля, – спортсмены не только проверили свой вес, но и смерили противников суровыми взглядами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Взвешивание прошло на территории ТРК «Фокус». Все спортсмены показали вес, который позволяет им получить допуск на ринг.

Для зрителей изюминкой любого взвешивания является так называемая дуэль взглядов, когда противники сурово смотрят друг другу в глаза и демонстрируют свою физическую форму.

В Челябинске также не обошлось без яростных взглядов и демонстрации бицепсов.

На взвешивании собралось множество посетителей торгового комплекса, особенно радостно толпа встретила участников главного боя субботнего вечера – Ивана Штыркова и его соперника Родни Уоллеса. Вполне угрожающее впечатление произвел немецкий спортсмен.

Напомним, что вчера, 16 февраля, спортсмены продемонтрировали жителям города свои бойцовские качества и отработали красивые удары.

Добавим, что само Гала-шоу стартует в субботу, 18 февраля, в 17.00 на Ледовой арене «Трактор». Организаторы мероприятия – промоутерская компания RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант».

Билеты остаются в продаже в кассах арены «Трактор» и на порталах kassir.ru, uralbilet.ru и chel-arena.ru. Увидеть прямую трансляцию мероприятия можно будет на Youtube, на канале компании RCC Boxing Promotions.