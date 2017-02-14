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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 15:24

Уральскому бойцу Ивану Штыркову заменили соперника для Гала-турнира в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уральскому бойцу Ивану Штыркову заменили соперника для Гала-турнира в Челябинске – изначально он должен был сразиться с голландцем Гилбертом Айвелом, однако тот травмировался, поэтому на Южный Урал пригласили американца Родни Уоллеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Напомним, что бойцовское шоу, посвященное Дню защитника Отечества, состоится 18 февраля на арене «Трактор» в 17.00. При подготовке программы произошла смена бойца в главной паре.

Изначально Иван Штырков из Екатеринбурга должен был биться против голландского бойца смешанных единоборств и кикбоксинга Гилберта Айвела. Однако тот получил травму на тренировке (разрыв мышцы бицепса), и его заменили на Родни Уоллеса. На счету американца 26 побед и 13 поражений. В январе 2017 года Родни Уоллес бился в Грозном с россиянином Шамилем Гамзатовым, победившим раздельным решением судей.

Помимо главного боя, программа Гала-турнира будет насыщена боями по профессиональному боксу. Здесь зрителей ждет сразу пять титульных поединков с участием россиян, в противники которым достались представители Беларуси, Узбекистана, Хорватии, а также Филиппин и Колумбии. На разогреве у опытных бойцов выступят три пары молодых и перспективных спортсменов – два шестираундовых боя по профессиональному боксу и один трехраундовый поединок по муай тай.

Дополнит программу турнира встреча единственного представителя Южного Урала, тайбоксера Хаяла Джаниева – 23-летний чемпион Европы среди профессионалов только что вернулся из Таиланда и завершает подготовку к бою в Челябинске. Противником спортсмена станет французский тайбоксер Жоан Босежур, чемпион WМC Muay Thai 2013 года. Спортсмены встретятся в пятираундовом бою весовой категории до 70 кг.

Челябинцы смогут лично познакомиться с главными действующими лицами предстоящего шоу. Специально для поклонников единоборств организаторы мероприятия делают публичными открытую тренировку и взвешивание спортсменов, которые запланированы на 16 и 17 февраля соответственно и состоятся в торгово-развлекательном комплексе «Фокус». 

Открытая тренировка запланирована на 16 февраля, она стартует в 18.00, а взвешивание спортсменов состоится 17 февраля в 14.00. Вход для зрителей на мероприятия свободный. Добавим, что приобрести билеты на мероприятие можно в кассах арены «Трактор» и в точке продаж сети «кассир.ру», расположенной в ТРК «Алмаз», также билеты доступны на сайтах: kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru. Спортивное мероприятие состоится при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант». Организует шоу промоутерская компания RCC Boxing Promotions.

Фото пресс-службы РМК

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Теги: рмк, кикбоксинг, бокс, шоу, новости челябинска, мма
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