Борис Дубровский оценил достижения РМК с помощью виртуальной реальности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский постил стенд Русской медной компании на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» – глава региона смог увидеть достижения организации с помощью новейших технологий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин продемонстрировал главе Южного Урала горнодобывающие и металлургические предприятия РМК, представленные на стенде с помощью технологий виртуальной реальности. Особое внимание Борис Дубровский уделил челябинским активам РМК.

На выставке «Иннопром-2017» Русская медная компания представила бизнес-концепцию «Умная медь», включающую инновационный подход ко всем аспектам производства и корпоративной социальной ответственности.

Фото пресс-службы РМК