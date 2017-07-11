«Умная медь». РМК раскрыла секреты своей инвесткампании в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания представила свой стенд на стартовавшей 10 июля международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге (Свердловская область) – основой для масштабной площадки РМК стала концепция «Умная медь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стенд представляет собой впечатляющих размеров прямоугольник из подвижных медных сегментов, создающих эффект волны. Пол стенда состоит из интерактивных экранов, которые имитируют расплавленную медь.

Суть данной концепции в рамках инвестиционной деятельности Русской медной компании раскрыл вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик. «Концепция "Умная медь" стала лозунгом нашей компании в 2017 году и объединила все, что мы делали в прошлые годы. "Умная медь" – это использование самых современных и передовых технологий, которые сегодня известны в области горной добычи и металлургии. Если вспоминать историю РМК, то металлургический комплекс Карабашмеди на момент появления стал одним из передовых – мы строили его четвертыми или пятыми в мире. С точки зрения экономики, концепция "Умная медь" – это повышение производительности труда, снижение издержек, увеличение процента извлечения меди из руды, рост качества готовой продукции», – рассказал Максим Щибрик.

Также представитель Русской медной компании рассказал о реализации инвестиционной программы на ближайшие годы. «Во второй половине 2017 года мы планируем приступить к строительной части разработки Томинского медно-порфирового месторождения в Челябинской области. Это ключевая инвестиция группы, с которой связан качественный и количественный скачок производства в ближайшие годы. Мы ожидаем получения разрешения на строительство обогатительной фабрики, а разрешение на разработку горной части месторождения уже получено. Суммарный объем инвестиций в этот проект, который будет реализовываться в два этапа, составит порядка 65,9 млрд рублей с учетом НДС», – рассказал Щибрик.

Данный объем средств будет освоен в течение четырех лет – первый этап предполагает строительство открытого рудника с надземной инфраструктурой обогатительной фабрики производительностью 14 млн тонн руды в год. На втором этапе предполагается строительство второй ветки обогатительной фабрики с аналогичной производительностью. Суммарная производительность составит порядка 28 млн тонн руды в год. Томинский горно-обогатительный комбинат будет производить порядка 100-110 тыс. тонн меди (в медном концентрате) ежегодно. Первая часть предприятия планируется к запуску в конце 2019 года, а вторая – под занавес 2021 года, рассказал Щибрик.

«Кроме того, в 2017 году мы продолжаем инвестировать в увеличение производства черновой меди, экологическую и инфраструктурную составляющие на Карбашмеди. Эту программу мы ведем фактически с 2006 года. В этом году с учетом увеличения объемов производства собственного концентрата мы рассмотрели возможности увеличение объемов производства на Карбашмеди, в том числе по переработке собственного медного концентрата и адаптировали данную программу в начале года в общий инвестиционный план на 2017-2018 годы», – отметил вице-президент.

За два года в Карабашмедь планируется вложить 3,9 млрд рублей. Отчасти это инвестиции в экологическую составляющую – сокращение объемов выбросов. Также это развитие логистической инфраструктуры предприятия для увеличения объемов перевозки грузов. Помимо этого, планируется приобретение кислородной станции, которая позволит на тех же производственных мощностях увеличить объем выплавки шихты.

Небольшие инвестиции, в размере 450 млн рублей, РМК планирует направить на Кыштымский медеэлектролитный завод, чтобы увеличить производство медных катодов со 120 тыс. до 140 тыс. тонн в год. Достичь данного показателя планируется в 2019 году. Уже начато строительство третьего цеха электролиза, на март-2018 запланированы пусконаладочные работы.

Также Максим Щибрик рассказал о перспективах казахстанского дивизиона РМК – это горнодобывающий комбинат, который производит 60 тыс. тонн меди в медном концентрате ежегодно. «В 2017 году мы планируем продолжить строительство подземного рудника на месторождении Аралчинское. В конце 2018 года там будет запущен в эксплуатацию новый рудник мощностью 500 тыс. тонн меди. Также мы продолжаем строительство открытого рудника на месторождении Кундызды, который также будет завершен к концу следующего года, а его производительность составит порядка 1,5-2 млн тонн руды в год. Эти инвестиции направлены на то, чтобы обеспечить загрузку горно-обогатительного комбината в Казахстане», – отметил Щибрик.

Он добавил, что компания производит большое количество не таких крупных инвестиций, в основном, в области горной добычи. Проводится ряд геологоразведочных работ на территории Оренбургской и Челябинской областей.

Также, по словам Максима Щибрика, финансовые аналитики прогнозируют рост цены на медь на ближайшую перспективу. «Мы наблюдаем устойчивый тренд повышения цены на медь. Так, в первом квартале 2017 года средняя цена превысила 5,8 тыс. долларов за тонну – в начале прошлого года было 4,7 тыс. Большинство аналитиков полагает, что в третьем и четвертом кварталах 2017 года средняя цена на медь достигнет 6 тыс. долларов за тонну. Следующие два года мы ожидаем порядка 6,2 тыс.; через два с половиной-три года ожидается скачокк до 8 тыс. долларов за тонну. Это обусловлено снижением запасов, которое наблюдается среди производителей первичной меди, и более высокими темпами роста потребления», – прокомментировал Щибрик.

Основными драйверами, которые будут оказывать влияние на увеличение спроса, по словам вице-президента РМК, альтернативная (возобновляемая) энергетика, производство гибридных автомобилей.