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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 15:22

Более 60 работодателей предложили студентам ЮУрГУ стажировку и работу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 60 работодателей приняли участие в научно-практическом форуме «Ассамблея работодателей», который в четверг, 23 марта, стартовал в ЮУрГУ, – вакансии для новоиспеченных специалистов предложили ведущие промышленные предприятия, госкорпорации, нефтяные компании, агрохолдинги и банки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В холле главного корпуса ведущего вуза Урала не протолкнуться – студенты, причем не только последних курсов, бегают от стенда к стенду, заполняют резюме и анкеты, рассказывают о своих средних баллах в дипломах, пытаются удивить кадровиков харизмой, юмором и собственными амбициями. Последние буквально за 40 минут успели собрать кипу «личных дел», чтобы в уже в спокойной обстановке офиса выбрать самых интересных претендентов и пригласить их на собеседование.

Большая очередь желающих работать скопилась возле стенда Челябинского трубопрокатного завода. «Белые металлурги» сопроводили свою экспозицию молодежным флешмобом, в рамках которого нужно было изготовить трубу в интерактивной игре, совершить виртуальный тур на завод «Этерно», пройти тест на профориентацию, сделать фото со сталеваром и выложить ее в соцсети с определенным хештегом, а еще – пройти мастер-класс «Стажеры».

«Мы смотрим на средний балл диплома выпускника, его активность, социальную работу в вузе и, конечно, на коммуникативные навыки. У нас сегодня по техническим направлениям открыто шесть вакансий, на которые уже на этот час претендуют более 30 выпускников ЮУрГУ. Кроме того, мы с удовольствием набираем стажеров, причем стажировка – это не практика, мы платим конкурентную зарплату», – комментирует специалист отдела подбора персонала ЧТПЗ Яна Кустура.

Рядом с «белым» стендом еще один привлекательный работодатель – Объединенная судостроительная корпорация. Ее представитель – начальник отдела технического обучения Павел Фалев – зовет молодых людей на работу в Северодвинск (Архангельская область). Компания готова оплатить переезд, предоставить жилье на испытательный срок, а главное – «платить хорошие деньги толковой молодежи». Зарплата на испытательный срок – от 30 до 50 тыс. рублей, говорит Фалев.

В «Ассамблее работодателей» принимают участие 60 предприятий, таких как госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех», холдинг «Росэлектроника», Объединенная авиастроительная корпорация, Челябинский кузнечно-прессовый завод, Уралпромбанк, агрохолдинг «Чебаркульская птица», национальная водная компания «Ниагара», группа «Рестостар» и другие ключевые партнеры вуза.

«Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, уверен, что оно принесет свои плоды и станет традиционным. Отмечу, что мы всегда заботились о трудоустройстве своих выпускников, для этого выстраивали и продолжаем выстраивать отношения с работодателями», – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Южно-Уральский госуниверситет является ведущим инновационным образовательным и научным центром Уральского федерального округа с 70-летней историей. Сегодня в структуру ЮУрГУ входят девять институтов, три высшие школы и лабораторные комплексы международного уровня. Ежегодно ЮУрГУ заканчивают тысячи молодых квалифицированных специалистов, чьи компетенции высоко ценятся работодателями на рынке труда.

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Теги: юургу, вакансии, работодатели, новости челябинска, рынок труда, александр шестаков, вузы челябинска
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