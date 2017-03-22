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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 15:14

Крупнейшие работодатели России представят вакансии для выпускников ЮУрГУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 марта, в ЮУрГУ пройдет научно-практический форум «Ассамблея работодателей» – представители ведущих российских промышленных предприятий, госкорпораций, нефтяных компаний, агрохолдингов и банков обсудят с выпускниками вопросы трудоустройства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Трудоустройство выпускников – наш главный приоритет и один из важнейших показателей эффективности ЮУрГУ. Университет традиционно сотрудничает с десятками ведущих компаний мира, и с каждым годом количество наших партнеров увеличивается. Поэтому завтрашнее мероприятие – это еще один реальный шанс узнать о существующих вакансиях, установить деловые контакты в вопросах прохождения практики, стажировок и трудоустройства», – подчеркнул ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В масштабном форуме примут участие крупнейшие предприятия России, такие как госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех», холдинг «Росэлектроника», Объединенная авиастроительная корпорация, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод, Уралпромбанк, агрохолдинг «Чебаркульская птица», национальная водная компания «Ниагара», группа «Рестостар» и другие ключевые партнеры вуза.

На Ассамблее запланирована работа специальной Сессии с руководителями предприятий и Союзом машиностроителей, а также выставка работодателей. Каждое предприятие представит свою стендовую информацию, благодаря которой участники форума смогут познакомиться с программами практик, стажировок и возможностями реального трудоустройства. Для школьников и студентов ведущие специалисты проведут профессиональные мастер-классы, деловые игры и конкурсы на профильные темы.

Также в программе – круглые столы, в рамках которых представители ЮУрГУ и компаний-партнеров обсудят актуальные проблемы подготовки современных квалифицированных кадров.

По итогам Ассамблеи работодателей планируется подписание новых партнерских соглашений между Южно-Уральским государственным университетом и рядом ведущих промышленных предприятий.

План мероприятий:

10.30 - 11.30 – выставка работодателей (работа на стендах).
Место: главный корпус ЮУрГУ, холлы 2 и 3 этажа.

11.30 - 12.30 – Сессия с руководителями предприятий и Союзом машиностроителей.
Место: главный корпус ЮУрГУ, актовый зал.

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Теги: юургу, вакансии, трудоустройство, работодатели, новости челябинска, вузы челябинска
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