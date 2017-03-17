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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 12:24

Более 5 тыс. человек ждут на митинге «Крымская весна» в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 5 тыс. челябинцев выйдут на митинг-концерт «Крымская весна» в южноуральской столице – полицейские обследуют место проведения мероприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В субботу, 18 марта, на МАУ «Кировка» состоится митинг-концерт «Крымская весна», в котором примут участие около 5 тыс. человек. В целях обеспечения общественной безопасности перед началом мероприятия полицейские обследуют прилегающую территорию с применением технических средств и служебных собак. Вблизи места проведения митинга будут выставлены дополнительные наряды ДПС.

Всего для обеспечения охраны общественного порядка задействовано около 160 сотрудников полиции и приданных сил, в том числе представителей добровольных народных дружин, казачества и частных охранных предприятий.

Напомним, страна отмечает три года со дня присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации.

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Теги: крым, митинг, новости челябинска
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