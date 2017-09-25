Более 108 тыс. южноуральских школьников прошли тестирование на наркотики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За два учебных года тестирование на наркотики прошли 108,6 тыс. школьников 5-11 классов, – в группу риска по возможности вовлечения в наркоманию вошли 10% сиз них, об этом на заседании антинаркотической комиссии рассказала замминистра образования региона Елена Зайко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги заседания антинаркотической комиссии под руководством губернатора.

«Приглашая глав муниципалитетов на заседания антинаркотической комиссии региона, мы преследуем цель обратить их внимание на существующую проблему и перенять успешный опыт», – подчеркнул Борис Дубровский.

С докладами выступили глава Златоуста Вячеслав Жилин и замглавы Еманжелинска Андрей Соловьев. В этих территориях показатели распространенности злоупотребления наркотиками ниже среднеобластных. Для профилактики наркомании комиссия рекомендовала муниципальным УК активнее устранять надписи с предложением купить зелье на жилых домах и прилегающих территориях.

Одним из эффективных направлений профилактики является формирование мотивации к здоровому образу жизни и занятиям спортом. По предварительным итогам, в 2017 году в детских лагерях отдохнули 146 тыс. человек, трудовой деятельностью в школах охвачены 46 тыс. учащихся. Для повышения эффективности профилактики наркомании комиссия рекомендовала главам муниципалитетов максимально использовать возможности имеющихся спортивных объектов для занятия детей физкультурой.