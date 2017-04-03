Более 100 нелегальных мигрантов ждут выдворения в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области более 100 нелегальных мигрантов ждут выдворения – только за последнюю неделю марта на родину отправились 39 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Выдворенные 39 иностранцев нарушили миграционное законодательство РФ, поскольку не покинули Россию в установленный срок. Все они признаны виновными по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Суд постановил выдворить их за пределы России и оштрафовать на 2 тыс. рублей. Вновь попасть в Россию они смогут не ранее чем через пять лет. Добавим, что еще 112 нелегалов дожидаются отправки на родину в спецучреждении для административно задержанных.

Из теплиц Красноармейского района «извлекли» 70 гастарбайтеров

Всего с начала 2017 года приставами Челябинской области выдворены за пределы страны 233 мигранта.