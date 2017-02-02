Бизнесмен из Еманжелинска, оставивший 3 горожан без квартир, получил срок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предприниматель-махинатор из Еманжелинска (Челябинская область) предоставлял в суды фиктивные документы и лишал граждан квартир, пользуясь их юридической безграмотностью, – мужчину приговорили к шести годам колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Индивидуальный предприниматель Александр Павлушов осужден за серию мошенничеств в Еманжелинске. Мужчина действовал с 2011 года, являясь руководителем ООО «Максимум». Сначала он изготовил фиктивные документы о размере своих доходов, которые представил в Управление социальной защиты, где незаконно получил 142 тыс. рублей компенсаций оплаты коммунальных услуг.

В сентябре 2012 года Павлушов, изготовив фиктивный договор займа, обратился с иском в Арбитражный суд, где пытался взыскать с предпринимателя и похитить около 300 тыс. рублей. Судом была установлена подложность документов, мужчине в иске отказано. В сентябре 2015 года Павлушов, предоставив в Еманжелинский суд фиктивные документы (договор займа, расписки и т.д.), пытался незаконно взыскать и похитить у гражданки денежные средства в размере около 1,5 млн рублей. Суд отказал ему в иске.

Кроме того, в период 2014-2015 годов Павлушов, после того как трое граждан решили занять у него денег, пользуясь юридической неграмотностью потерпевших, помимо договора займа, заключил с потерпевшими договоры купли-продажи принадлежащих им квартир.

В ходе судебного заседания виновность Павлушова доказана по всем эпизодам преступлений. Ему назначено наказание в виде 6 лет в колонии общего режима, со штрафом 200 тыс. рублей. Исковые заявления потерпевших удовлетворены. Взыскание будет обращено на недвижимость Павлушова, арестованное в ходе следствия.