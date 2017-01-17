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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 17:16

Анита Цой приглашает челябинцев на свое юбилейное шоу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заслуженная артистка России Анита Цой приглашает челябинцев на свое новое шоу с интригующим названием «10|20» – премьера новой программы состоится 16 февраля в театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

За двадцать лет Анита Цой создала девять шоу-программ, причем она относится к числу тех редких артистов, которые выступают еще и в качестве режиссера-постановщика своих шоу. Ее песни и программы отмечены многочисленными престижными наградами российской музыкальной индустрии и получили безграничную любовь зрителей.

Новое шоу певицы обещает стать одним из самых ярких, ожидаемых и обсуждаемых событий 2017 года. И у челябинцев есть возможность приобщиться к прекрасному.

Начало концерта 16 февраля в 19.00. Билеты на премьерное шоу Аниты Цой можно приобрести в кассах города и на сайте chel.kassy.ru.

Возрастное ограничение 6+.

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Теги: афиша, новости челябинска
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