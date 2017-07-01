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Агентство новостей Доступ 1 1 июля 2017 года, 12:47

Агаповский район остался без местного телевидения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 июля 2017 года Агаповский район (Челябинская область) остался без местного телевидения – вещание АР-ТВ приостановлено на неопределенный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главреда редакции газеты «Звезда» Елену Вашкевич.

По ее словам, вещание прекращено «в связи с решением учредителя – администрации Агаповского района – не продлять с АНО "Редакция газеты "Звезда" контракт на оказание информационных услуг по созданию и трансляции телепрограмм, посвященных общественно-значимым событиям в жизни Агаповского района».

По неофициальной информации власти района решили таким образом сэкономить. Содержание отдела ТВ обходилось районной казне в сумму около 1 млн рублей в год. По данным агентства «Верстов.инфо», в ближайшее время сокращения ждут и коллектив самой газеты.

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Теги: телевидение, новости агаповского района
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