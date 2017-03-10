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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 08:30

СКАНДАЛ. АЗС в Кусе более 2 лет работает на грани газового взрыва


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предприниматель из Кусы (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела, организовав на окраине города взрывоопасную АЗС, – более двух лет коммерсант создает ситуацию, угрожающую жизни и здоровью людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 9 марта, на кусинского предпринимателя завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающх требованиям безопасности. Уже более двух лет на арендованном участке, расположенном в частном жилом секторе, в пяти метрах от дороги, коммерсант держит АЗС. Бытовым газом заправляются неисправные старые баллоны. При этом используется насадка-предохранитель кустарного производства.

«Согласно результатам технической экспертизы, АЗС создает опасную для жизни и здоровья людей ситуацию. Заправка представляет собой железную бочку с газом и будку для сбора денег. Работники АЗС официально не трудоустроены и не имеют никакой подготовки. Деятельность осуществляется без лицензии», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Александр Распопов.

Известно, что ежегодно хозяина заправки привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Один раз деятельность АЗС была приостановлена, а в другой предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. рублей. Но эффекта данные меры не принесли. 

Расследование продолжается. В ближайшее время коммерсанта вызовут на допрос. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова 

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Теги: азс, газовый баллон, новости кусы, взрыв газа
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