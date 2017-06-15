Чт, 15.06.2017, 17:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПолитика
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 16:54

В Челябинской области стартовала избирательная кампания-2017


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 15 июня 2017 года, в Челябинской области объявлено об официальном старте избирательной кампании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В начале заседания председатель облизбиркома оповестил членов комиссии об официальном объявлении избирательных кампаний 2017 года. Публикация решений ряда избирательных комиссий, организующих выборы, прошла сегодня в газете "Южноуральская Панорама", в ближайшие дни публикации пройдут в региональных печатных изданиях», – сообщили в облизбиркоме.

Напомним, на 10 сентября в регионе запланированы выборы главы Полоцкого сельского поселения (Кизильский район), выборы депутатов в четырех (будет распределено 46 мандатов) и дополнительные выборы депутатов в 53 муниципальных образованиях (75 мандатов).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости челябинска, выборы-2017
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Политика»

сегодня, 16:33
Первые главные заявления и обещания Путина. В том числе челябинцам
сегодня, 12:48
Путин, «Прямая линия». Какие вопросы челябинцев заинтересовали главу государства
10 июня, 18:13
Путин повысил в звании первого зама Чернятьева
10 июня, 12:24
Путин переназначил двух председателей горсудов Южного Урала
06 июня, 14:33
Штабу Навального отказали в проведении шествия в Челябинске 12 июня
05 июня, 14:30
ВНИМАНИЕ. Путин вживую пообщается с россиянами 15 июня
02 июня, 16:39
Назначен новый глава Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте
02 июня, 09:48
Мэрия разрешила штабу Навального собрать 1 тыс. человек на митинге в Челябинске
01 июня, 14:19
Дубровский: Челябинская область готовится принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году
01 июня, 14:08
Депутата-единоросса из Копейска, сокрывшего доходы и имущество, лишили мандата
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость