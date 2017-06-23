Челябинский облизбирком обратился к силовикам и губернатору после скандала в Верхнеуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Избирательная комиссия Челябинской области написала обращение в силовые структуры и губернатору после оказания давления на секретаря ТИК Верхнеуральского района – председатель южноуральской комиссии Сергей Обертас заявил, что «своих людей мы не бросаем», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в Центральную избирательную комиссию РФ, а позже и в региональный орган поступила жалоба из Верхнеуральска о том, что местные власти принуждают секретаря ТИК к увольнению. ЦИК командировал туда сотрудника своего аппарата для разбирательства.

Сегодня, 23 июня, избирком Челябинской области провел заседание, на котором подвел итоги разрешения данного вопроса. «Ситуация была сразу же взята под контроль. Мы создали рабочую группу, мой заместитель выехала на место, ЦИК направила замначальника одного из управлений для изучения этого вопроса. Был проведен ряд встреч с главой муниципального района и его заместителем, председателем комиссии и заявительницей. Пояснения всех лиц были учтены. Мы считаем, что ничто не может препятствовать исполнению наших законных прав. Своих людей мы не бросаем и не будем», – прокомментировал итоги разбирательства Обертас.

Кроме того, по итогам рассмотрения вопроса в адрес губернатора, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры было подготовлено соответствующее обращение. «Этот вопрос будет взят на контроль и с такой многократной "защитой от кариеса" у нас все получится. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в период жарких политических баталий. Вопрос по сути исчерпан», – резюмировал Обертас.

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Добавим, что сотрудники регионального избиркома будут три раза в день созваниваться с коллегами из муниципалитета, «пока ситуация окончательно не утрясется и чтобы не было попыток сформулировать какой-нибудь вопрос».

Также председатель южноуральского избиркома отметил, что никаких претензий к работе данного члена ТИК не было и нет. Комиссия работает профессионально.