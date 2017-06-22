«Десант» ЦИК прибыл в Челябинскую область для «разбора полетов»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник аппарата Центризбиркома командирован в Челябинскую область для разбора жалоб членов территориальной избирательной комиссии Верхнеуральска – об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе 89-го заседания комиссии.

«К нам поступила жалоба из Верхнеуральска Челябинской области. Суть ее в том, что секретаря ТИК принуждают к увольнению. Нам эта ситуация показалась очень тревожной, и мы командировали туда члена избиркома. Будем делать выводы по итогам этой поездки», – цитирует Памфилову пресс-служба ЦИК.

Она также отметила, что «когда наши коллеги начинают подвергаться давлению, ЦИК России должна в полной мере использовать свои возможности». «Кто еще может защитить людей, если не мы? У членов комиссий должна быть уверенность, что если они действуют в соответствии с законом, коллеги из вышестоящих комиссий всегда их поддержат», – сказала Памфилова, добавив, что «подобные случаи происходят не только в Челябинской области».

«Главы местных администраций пытаются формировать избирательные комиссии, хотя это не входит в их компетенции. Держите процесс в собственных руках. Будьте принципиальны и, если возникают трудности, консультируйтесь с куратором вашего региона», – обратилась к членам комиссий председатель ЦИК России.

Она уточнила, что практику направления своих представителей в регионы для оперативного разбирательства жалоб Центризбирком России сделает постоянной.