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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 10:29

В Челябинске подписано соглашение о честных выборах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В правительстве Челябинской области под писано соглашение о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов – подписи под документом поставили представители региональных отделений 10 политических партий, зарегистрированных в регионе, и Общественной палаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

Свои подписи под документом поставили представители «Единой России», «Родины», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также партий «Патриоты России», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Союз труда», «Демократическая правовая Россия», «Развитие России», «Партия за справедливость», ЛДПР.

Таким образом, политические партии подтвердили свое намерение вести предстоящие выборы на основе соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, демократических принципов, прав и свобод граждан на волеизъявление, что обеспечит их безусловную законность и легитимность.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына, этот документ «не просто формальность – соглашение несет в себе дальнейшую ответственность всех партий, обеспечивает важное взаимодействие во время выборов».

Председатель ОПЧО Олег Дубровин поблагодарил подписантов за конструктивный подход. «Конкуренция в политике необходима. Борьба за избирателей создает то силовое напряжение, которое двигает страну вперед, помогает избранным представителям народа слышать запросы людей, общества, не отрываться от насущных потребностей населения. Но конкуренция не должна превращаться в «бои без правил» с использованием черного пиара, грязных избирательных технологий. В такой борьбе нет победителей, проигрывают все», – сказал Дубровин, подчеркнув, что подписание Соглашения – показатель того, что «мы все готовы к этой ответственности».

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас напомнил собравшимся, что ближайшие выборы состоятся 10 сентября. В регионе в 2017 году в Единый день голосования пройдет 69 избирательных кампаний. Особенностями этих кампаний станет применение новых норм законодательства о выборах, принятых в мае 2017 года, в том числе использование новых технологий QR-кодов.

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Теги: челябинская область, выборы в челябинской области, выборы 2017
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