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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 11:01

Путин назначил председателей горсудов Каслей и Озерска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин назначил новых председателей городских судов Каслей и Озерска (Челябинская область) – ими стали Денис Поспелов и Лина Дубовик соответственно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Поспелов исполнял обязанности председателя Каслинского горсуда около года, после того как в марте 2016 года его предшественник был назначен на аналогичную должность в Кыштым. 

Озерским горсудом до последнего времени руководила Людмила Царькова. Сменившая ее Лина Дубовик до этого трудилась в этом же суде, ее специализация – гражданские дела.

Кроме того, тем же указом глава государства переназначил на новый срок председателей Трехгорного горсуда Марину Нагорнову и Увельского районного суда Игоря Вардугина. Заместителем председателя Тракторозаводского райсуда Челябинска утвержден Леонид Бобров.

Новыми судьями Челябинского областного суда стали Андрей Баукин, в настоящий момент – судья по уголовным делам в Советском районе Челябинска, и Наталья Швайдак из Коркино, где рассматривала гражданские дела.

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Теги: челябинский облсуд, новости озерска, новости челябинска, новости каслей, суды челябинской области
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