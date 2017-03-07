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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 11:08

В канун 8 Марта опубликован рейтинг самых известных женщин Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты опубликовали рейтинг самых известных женщин Челябинской области по итогам 2016 года – перечень приурочен к 8 Марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.

Самой известной женщиной Челябинской области эксперты признали члена Совета Федерации РФ Ирину Гехт.

Балл известности Ирины Альфредовны составляет 8,13.

Вторую строчку рейтинга известности занимает балерина и главный педагог-репетитор Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, Народная артистка России Татьяна Предеина (7,69).

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В тройку лидеров рейтинга известности вошла депутат регионального парламента, бизнесвумен и общественный деятель Лена Колесникова (балл известности 7,63).

Отметим, что год назад на третьей строчке находилась Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова, тогда как вдохновительница конкурса красоты и таланта «Татарочка» Колесникова – на четвертой.

Добавим, что эксперты также составили рейтинг влиятельности южноуральских женщин. Первое место уже шестой год занимает Ирина Гехт. На втором месте – руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова, замыкает тройку влияния первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова.

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Теги: челябинская область, рейтинг, женщины, 8 марта, новости челябинска
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