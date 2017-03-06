Названы самые влиятельные женщины Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские эксперты опубликовали рейтинг влияния женщин Челябинской области – традиционное исследование проведено накануне 8 Марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского филиала РАНХиГС.

В 2017 году участницами рейтинга стали 108 самых влиятельных женщин Челябинской области, оценивали представительниц прекрасного пола 48 экспертов.

Лидером рейтинга шестой год подряд остается сенатор – член Верхней палаты российского парламента РФ Ирина Гехт, однако балл ее влияния снизился по сравнению с прошлым замером (7,25 против 7,47), и эта тенденция присуща практически всем представителям элиты рейтинга.

На втором месте – руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова с баллом влияния 6,93. Напомним, в прошлом году она замыкала тройку лидеров рейтинга, на второй позиции находилась экс-председатель региональной избирательной комиссии Ирина Старостина.

В этом году замыкает тройку влияния первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова (6,75 балла), которая показала стремительный рост в рейтинге влияния – год назад она «делила» девятое-десятое место, обладая одинаковым баллом влияния с первым замминистра экономического развития Челябинской области Ириной Акбашевой.