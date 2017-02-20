В Челябинск едут звезды мирового балета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стали известны имена участников Гала-концерта «Татьяна Предеина приглашает…» – в Челябинск едут звезды мирового балета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

Так, на празднике танца 11 марта свое мастерство челябинскому зрителю продемонстрируют премьер театра «Кремлевский балет», Заслуженный артист России Михаил Мартынюк и «золотой» лауреат Международных конкурсов артистов балета, прима-балерина одного из самых титулованных коллективов мира – театра Ballet Manila (Филиппины) – Катарина Баркман.

«У знатоков балета и вообще любителей танцевального искусства есть возможность соприкоснуться с миром классического, современного и народного танца, c подлинной красотой русского балета, который высоко ценится во всем мире», – комментирует художественный руководитель проекта, прима-балерина челябинского театра Татьяна Предеина.

В Гала-концерте примет участие лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов, двукратный обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» Челябинский театр современного танца под руководством Заслуженной артистки России Ольги Пона.

Впервые в вечере участвует Государственный ансамбль танца «Урал» под руководством Заслуженного работника культуры России Владимира Карачинцева. Причем вместе с взрослыми артистами выступят и воспитанники детской хореографической студии под руководством Светланы Лукиной.

Вместе с Татьяной Предеиной, мастерами и солистами балетной труппы Челябинского театра на сцену выйдут учащиеся хореографического колледжа Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского.

Челябинская прима надеется, что для юных танцовщиков выступление со звездами мирового балета станет стимулом к творческому росту.

За долгие годы существования гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает...» стал визитной карточкой театра оперы и балета им. М.И. Глинки и культурным брендом Южного Урала. Он подарил публике выступления прославленных мастеров балетного искусства, танцующих в лучших балетных труппах, звезд отечественного и мирового балета: Андрея Уварова, Дмитрия Гуданова, Вадима Мунтагирова, Геннадия Янина, Александры Тимофеевой, Натальи Балахничевой, Марьяны Рыжкиной, Ирины Перрен, Саори Коике и многих других.

Фото пресс-службы ЧГАТОБ им. М.И. Глинки