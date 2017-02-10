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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 10:17

На выполнение наказов избирателей «ЕР» в Челябинской области требуется около 5 млрд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На реализацию наказов жителей Челябинской области, которые даны партии «Единая Россия» в ходе предвыборной кампании в Госдуму, требуется порядка 5 млрд рублей, сообщил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выступая на заседании Межрегионального координационного совета партии, Дубровский сказал, что в ходе прямого общения с кандидатами собрано свыше 30 тыс. наказов.

«Они систематизированы, есть понимание по источникам финансирования. По предварительной оценке, на реализацию этих мероприятий потребуется порядка пяти миллиардов рублей. Значительная часть наказов будет реализована в рамках действующих региональных и муниципальных программ, а также федеральных проектов "Единой России"», – сообщил губернатор Челябинской области.

Он добавил, что Южный Урал будет участвовать в федеральных партийных проектах «Городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Так, в рамках первого проекта 1,1 млрд рублей будет направлено на благоустройство населенных пунктов. Треть этой суммы выделят Челябинску, в том числе 113 млн рублей – на реконструкцию парков и скверов.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, единая россия, выборы 2016, наказы избирателей
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