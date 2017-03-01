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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 18:12

Конкурсная комиссия допустила 8 кандидатов на выборы главы Копейска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Конкурсная комиссия допустила к выборам главы Копейска восемь кандидатов – профильное заседание рабочей группы состоялось в среду, 1 марта, в региональном правительстве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам начальника управления по внутренней политике регионального правительства Виталия Шикова, сегодня конкурсная комиссия рассмотрела документы 10 человек и приняла решение о допуске восьми кандидатов до второго тура. Единогласно комиссия проголосовала против дальнейшего участия в выборном процессе двух претендентов на должность главы муниципалитета. «У одного из них не подтверждены сведения о наличии высшего образования, а второй участник конкурса не предоставил полный пакет документов», – прокомментировал Виталий Шиков.

Второе заседание конкурсной комиссии состоится 10 марта 2017 года.

Напомним, место стало вакантным после задержания Вячеслава Истомина в июле 2016 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. В начале декабря на должность главы Копейского городского округа депутатами местного Собрания был избран бывший МЧСовец 55-летний Валерий Устинов, который в конце того же месяца покинул пост по состоянию здоровья.

В связи с изменением законодательства в 2015 году все главы муниципальных образований Челябинской области, кроме глав закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), избираются на конкурсной основе. Затем конкурсная комиссия представляет кандидатуры победителей конкурса в собрание депутатов муниципалитета, которое, в свою очередь, избирает из их числа главу муниципального образования сроком на пять лет.

Комиссия по отбору кандидатов состоит из трех депутатов представительного органа местного самоуправления, двух представителей правительства и аппарат губернатора Челябинской области и одного депутата Законодательного собрания Челябинской области – всего шесть человек.

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Теги: реформа мсу, новости копейска, выборы главы
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