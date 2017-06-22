Жителей «Белого Хутора» обеспечили офисом врача общей практики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Загородный квартал «Белый Хутор» (Сосновский район, Челябинская область) обеспечили офисом врача общей практики – амбулаторный прием жителей уже начат в оснащенном помещении, которое приобретено по решению губернатора Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Рост новых жилых комплексов в северо-западном пригороде Челябинска потребовал организации новых объектов здравоохранения. За счет средств областного бюджета было приобретено нежилое помещение площадью около 200 квадратных метров для размещения офиса врача общей практики. Стоимость объекта с внутренней отделкой составила 11,3 млн рублей. Офис врача общей практики будет обслуживать население поселка "Белый хутор" и прилегающих территорий. В будущем здесь планируется расширение, благодаря которому все потребности в оказании первой медицинской помощи будут реализованы», – отметил заместитель губернатора Евгений Редин, принявший участие в запуске объекта.

Жители «Белого Хутора» и соседних жилых массивов «прикреплены» к Кременкульской врачебной амбулатории и Кременкульскому посту скорой медицинской помощи МБУЗ «Сосновская центральная районная больница». Из-за активного заселения новых районов вопрос организации приема врача в поселке Западный стал особенно актуален.

«Пока завершается процедура лицензирования и решается вопрос устройства постоянных сотрудников, в офисе будут оказывать медицинскую помощь взрослому и детскому населению сотрудники Сосновской ЦРБ по сменному графику, как выездная бригада, в том числе для выявления истинной потребности населения микрорайона "Белый Хутор" и близлежащих микрорайонов в амбулаторной медицинской помощи», – отметил заместитель министра здравоохранения Сергей Приколотин.

Всего для оказания первичной медико-санитарной помощи, без учета работы вспомогательных кабинетов (акушерского смотрового, лаборатории, процедурного и прививочного), предусмотрены рабочие места трех врачей, что при односменном режиме работы позволит оказывать помощь прикрепленному населению до 5 тыс., при двусменном – до 10 тыс. человек.

Напомним, в «Белом Хуторе» уже построены и заселены восемь пятиэтажных монолитно-каркасных домов и два десятиэтажных дома 97-й серии (примерно 73 тыс. квадратных метров). Весь микрорайон рассчитан на 140 тыс. квадратных метров недвижимости. В настоящее время в загородном квартале проживает 1,5 тыс. человек.

Офис врача общей практики расположился в одном из помещений входной группы «Белого Хутора», вблизи остановки общественного транспорта.

Фото Вячеслава Шишкоедова