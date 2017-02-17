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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 09:58

ВНИМАНИЕ. В субботу, 18 февраля, в Челябинске объявлена общая диспансеризация – кому и куда приходить


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 18 февраля, для жителей Челябинска и области объявлена диспансеризация – комплексное, бесплатное обследование можно будет пройти в городской клинической больнице № 1 (улица Воровского, 16), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Горздрава.

На диспансеризацию приглашаются южноуральцы следующих годов рождения: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999.

Для того чтобы лабораторные исследования были максимально точными, медики советуют приходить на диспансеризацию натощак. Отметим, что с этого года в комплекс вошел также тест на ВИЧ-инфекцию.

Время приема с 9.00 до 13.00. Кабинеты № 330 и 331. При себе обязательно иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, в планах Минздрава на 2017 год – привлечь к прохождению диспансеризации свыше 500 тыс. человек. Южноуральцев будут приглашать через систему страховых представителей: компании сформируют систему, обучат сотрудников и с февраля начнут участвовать в привлечении граждан к диспансеризации и профилактике в медицинских организациях. На практике это означает, что гражданам будет звонить страховой представитель и предлагать медосмотр.

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Теги: медицина, диспансеризация, тфомс, новости челябинска, новости медицины, медосмотр
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