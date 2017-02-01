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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 16:40

В 2017 году диспансеризацию пройдут 500 тыс. южноуральцев


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году диспансеризацию в Челябинской области пройдут 500 тыс. южноуральцев – страховые компании начали традиционный массовый обзвон людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ТФОМС региона.

«Мы призываем жителей региона с пониманием отнестись к развернутой кампании по информированию о диспансеризации. Если вам поступил звонок от представителя страховой компании, не игнорируйте его, выскажите ему свои пожелания по поводу диспансеризации, и он организует для вас ее прохождение в удобное время и с учетом ваших личных обстоятельств», – говорит директор регионального ТФОМС Ирина Михалевская.

Кроме того, руководитель ведомства призвала быть бдительными и остерегаться мошенников, которые под предлогом диспансеризации приглашают в частные медицинские центры на некие обследования, а после – выставляют пациентам счета на оплату или предлагают подписать кредитные договоры.

Государственная диспансеризация проводится только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения по полису ОМС и является полностью бесплатной для пациентов.

В планах Минздрава – привлечь к прохождению диспансеризации свыше 500 тыс. человек. «Поэтому своевременное информирование жителей о данной услуге станет дополнительной возможностью напомнить о том, что о своем здоровье нужно заботиться своевременно. Всем известно, что предупредить заболевание значительно легче, чем лечить его последствия и осложнения», – подчеркивает главный специалист по профилактической медицине регионального министерства Ольга Агеева.

Диспансеризацию – регулярный медицинский осмотр – могут пройти граждане, начиная с 21 года, при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Регулярность осмотров – один раз в три года.

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Теги: медицина, диспансеризация, тфомс, новости челябинска
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