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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 17:12

На диспансеризацию будут приглашать через трехуровневую систему страховых представителей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на диспансеризацию будут приглашать через систему страховых представителей, которая будет работать совместно с ТФОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Страховые компании должны сформировать систему, обучить сотрудников и с февраля начать участвовать в привлечении граждан к диспансеризации и профилактике в медицинских организациях. На практике это означает, что гражданам будет звонить страховой представитель и предлагать медосмотр.

Сейчас начинается информирование граждан, чтобы звонок страхового представителя не был для них неожиданностью и они не отказались от диспансеризации, говорит начальник Управления по взаимодействию с участниками ОМС ТФОМС по Челябинской области Юлия Маркова.

«При подготовке к этому проекту мы в октябре взяли челябинскую поликлинику и сельскую больницу в Агаповском районе и две крупные страховые компании. Был проведен обзвон граждан – 53% людей (2 тыс. человек) не знают что такое диспансеризация», – рассказала Маркова.

Также выявлена еще одна проблема: люди отказываются от прохождения диспансеризации по разным причинам – не отпускают на работе, нет времени, не подходит график, длинные очереди и прочее. Сейчас сотрудники ТФОМС пытаются сделать новую систему максимально удобной для граждан. Планируется сделать так, чтобы граждане могли пройти диспансеризацию во внерабочее время и через «единое окно».

Как отметила Маркова, информирование граждан через страховые компании – это первый этап законодательных изменений, позже планируется организовать полное сопровождение застрахованных лиц до выздоровления. Цель изменения – сделать страховую компанию не формальным поставщиком медуслуг, а полноценным участником процесса оздоровления граждан.

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Теги: челябинская область, медицина, диспансеризация, новости челябинска, новости медицины
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