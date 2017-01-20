В школах Магнитогорска отменен карантин по гриппу с 23 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 23 января в школах Магнитогорска (Челябинская область) возобновится учебный процесс, прерванный 26 декабря 2016 года из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С понедельника к занятиям приступят и в учреждениях дополнительного образования. Решение об отмене карантинных мероприятий было принято на очередном заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ», – сообщили в мэрии.

Там уточнили, что введение карантина и реализация комплекса профилактических мер позволили стабилизировать обстановку с заболеваемостью сезонными инфекциями.

Напомним, с 20 по 26 января включительно полностью приостановлены занятия в школах № 3, 4, 10 и 11 Кыштыма. В школе № 5 Сатки закрыто шесть классов. С 19 по 25 января на карантине находятся варненские школьники

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на последней неделе идет по горнозаводской зоне (Аша, Катав-Ивановск, Сатка, Златоуст, Верхний Уфалей).