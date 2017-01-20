Сб, 21.01.2017, 13:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:53

В школах Магнитогорска отменен карантин по гриппу с 23 января


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 23 января в школах Магнитогорска (Челябинская область) возобновится учебный процесс, прерванный 26 декабря 2016 года из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С понедельника к занятиям приступят и в учреждениях дополнительного образования. Решение об отмене карантинных мероприятий было принято на очередном заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ», – сообщили в мэрии.

Там уточнили, что введение карантина и реализация комплекса профилактических мер позволили стабилизировать обстановку с заболеваемостью сезонными инфекциями.

Напомним, с 20 по 26 января включительно полностью приостановлены занятия в школах № 3, 4, 10 и 11 Кыштыма. В школе № 5 Сатки закрыто шесть классов. С 19 по 25 января на карантине находятся варненские школьники 

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на последней неделе идет по горнозаводской зоне (Аша, Катав-Ивановск, Сатка, Златоуст, Верхний Уфалей).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, грипп, карантин, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

вчера, 15:38
Российским врачам установили временной норматив по приему пациентов
вчера, 09:26
ВНИМАНИЕ. Школы Кыштыма закрыли на карантин из-за ОРВИ
18 января, 17:46
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области распространяется в направлении горнозаводской зоны
18 января, 16:58
Челябинские хирурги спасли «грудничка» в первые часы его жизни
18 января, 15:20
В областной больнице Челябинска открыли «палаты пробуждения»
18 января, 11:10
В Челябинске в разгар эпидемии выросли цены на противовирусные препараты
17 января, 15:58
Более 1 тыс. южноуральцев госпитализированы с ОРВИ и гриппом, 65 – в тяжелом состоянии
17 января, 14:01
В 14 муниципалитетах Челябинской области приостановлены занятия в школах из-за ОРВИ
17 января, 13:37
ВНИМАНИЕ. В Челябинске началась эпидемия ОРВИ и гриппа
17 января, 09:32
Карантин по гриппу и ОРВИ продлен в Магнитогорске до 21 января

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость