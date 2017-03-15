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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 13:59

В областной больнице обновили приемное и рентген-отделение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская облбольница презентовала новое оборудование, установленное в рамках реконструкции рентгеновского и приемного отделений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, рентген-отделение № 2 ЧОКБ стало обладателем сразу двух уникальных аппаратов – КТ и МРТ. Единственный в РФ 128-срезовый компьютерный томограф позволяет осуществлять самые передовые методы исследований. Среди них альтернатива коронографии сосудов исследование кишечника – без введения эндоскопа с получением трехмерной картинки и обследование пациентов с металлоконструкциями (функция отделения артефактов от металла).

Также введен в работу и новый МРТ мощностью 1,5 тесл. Таких аппаратов в России на сегодня насчитывается всего три – в институте хирургии имени Н.Н. Бурденко, центре имени В.А. Алмазова, единственный уже собранный и работающий – только в Челябинске. МРТ позволил южноуральским медикам проводить самые передовые исследования головного мозга для планирования и проведения операций при опухолях, исследование сосудов и камер сердца без госпитализации и введения катетера в артерии. Благодаря большой амплитуде аппарат позволяет обследовать больных весом более 120 кг.

Единственный в РФ 128-срезовый компьютерный томограф позволяет осуществлять самые передовые методы исследований:
- КТ-коронаро- и кардиография (альтернатива коронографии сосудов)
- КТ-колоноскопия (неинвазивное исследование кишечника – без введения эндоскопа с получением трехмерной картинки),
- двухэнергетическая КТ (возможность оценки кровоснабжения паренхимы легких),
- виртуальное КТ-планирование операций на печени (точный расчет объема органа и операции, прогноз исхода операции),
- перфузионные исследования головного мозга и легких (исследование кровотока мозга и легких).
-обследование пациентов с металлоконструкциями (функция отделения артефактов от металла).
Благодаря уникальному аппарату МРТ на Южном Урале стали возможны такие исследования как:
- функциональная МРТ и МР-трактография (самое передовое исследование головного мозга для планирования операций при опухолях),
- МРТ всего тела и МРТ сердца (исследование сосудов и камер сердца без госпитализации и введения катетера в артерии),
- бесконтрастная перфузия головного мозга (так как не всем пациентам возможно введение контраста).

На базе рентген-отделения также работает единая региональная система передачи и архивации медицинских изображений, полученных в ходе томографии в восьми медицинских организациях области. Это позволяет в режиме реального времени контролировать работу и нагрузку подключенного оборудования, а также контролировать качество проводимых исследований.

По-новому теперь работает и приемное отделение Челябинской областной больницы. В нем создали все условия для пациентов, доставляемых бригадами скорой помощи и санавиации со всех территорий региона. Здесь есть отдельные аппараты рентген и КТ, смотровые кабинеты врачей различных профилей, процедурные кабинеты, полностью отремонтирован и укомплектован реанимационный зал, а также организована комфортная комната ожидания для сопровождающих с информационным табло, оповещающим родственников о дальнейшем направлении пациента. За сутки в приемном отделении фиксируется до 30 обращений, около 25 из них завершаются госпитализацией, в месяц здесь принимают более 600 человек.

Фото пресс-службы ЧОКБ

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Теги: челябинская область, минздрав, чокб, реконструкция, новости челябинска, челябинская областная клиническая больница
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