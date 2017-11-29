В Челябинске за неделю на 15% увеличилось число заболевших пневмонией
В Челябинске за минувшую неделю (20-26 ноября) зафиксирован рост числа заболевших пневмонией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального Роспотребнадзора, за 48-ю неделю в городе это заболевание диагностировано у 169 жителей.
«В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 15% (с 13 по 19 ноября пневмония была выявлена у 147 челябинцев. – Прим. АН "Доступ")», – говорится в сообщении.
В целом по области отмечено снижение числа заболевших пневмонией на 5,2% – всего 383 случая.
ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы уберечься от пневмонии
Рост заболеваемости зарегистрирован в 25 муниципальных образованиях, в том числе в Челябинске на 12,2% по сравнению с предыдущей неделей.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, адено-, рино- и бокавирусной инфекций.