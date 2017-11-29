В Челябинске за неделю на 15% увеличилось число заболевших пневмонией

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске за минувшую неделю (20-26 ноября) зафиксирован рост числа заболевших пневмонией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, за 48-ю неделю в городе это заболевание диагностировано у 169 жителей.

«В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 15% (с 13 по 19 ноября пневмония была выявлена у 147 челябинцев. – Прим. АН "Доступ")», – говорится в сообщении.

В целом по области отмечено снижение числа заболевших пневмонией на 5,2% – всего 383 случая.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы уберечься от пневмонии

Что касается острых респираторных инфекций, то в регионе количество заболевших за минувшую неделю выросло на 7,6% – ОРВИ выявлено у 22,8 тыс. южноуральцев. «Уровень ниже эпидемического порога на 9,8%. Случаев гриппа не зарегистрировано», – сообщает ведомство.

Рост заболеваемости зарегистрирован в 25 муниципальных образованиях, в том числе в Челябинске на 12,2% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, адено-, рино- и бокавирусной инфекций.