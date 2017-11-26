ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы уберечься от пневмонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С конца октября в Челябинской области фиксируется заметный подъем заболеваемости пневмонией. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 ноября (47-я неделя) этот диагноз поставлен 404 южноуральцам. У заболевших – «классическая» история развития болезни: простудился, лечился, пошел на поправку, но… вновь вернулись температура, кашель, появилась одышка. Очень важно не пропустить начало развития заболевания. В рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – как распознать воспаление легких и избежать его.

Пневмония – это инфекционное заболевание легких. Примерно в 50% случаев возбудителем является вирус. Вирусная пневмония, как правило, встречается зимой и обычно не носит такой острый характер, как бактериальная. Пневмонии, в первую очередь, подвержены люди со слабым иммунитетом.

Если у вашего ребенка или у кого-то из близких наблюдаются следующие симптомы, обязательно обратитесь к врачу:

- головные боли;

- боль в мышцах;

- слабость;

- избыточная потливость;

- сильный жар, дрожь и озноб;

- боль в груди при дыхании или кашле;

- мокрый кашель, который не прекращается или усугубляется;

- посинение губ и ногтевых лож пальцев.

Подтвердить опасный диагноз позволяет рентген грудной клетки, и если снимок показывает затемнение в легких, назначается лечение. Начатое на ранней стадии, оно помогает избежать осложнений.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПНЕВМОНИЕЙ:

ШАГ 1. Соблюдайте гигиену, укрепляйте иммунитет

Мойте руки . Особенно после сморкания, посещения туалета, смены подгузников, перед едой или приготовлением пищи. Не курите . Табак повреждает способность легких противостоять инфекции, при этом курильщики находятся в более высоком риске по развитию пневмонии. Им рекомендуется сделать пневмококковую вакцинацию.

ШАГ 2. Используйте профилактические средства

При простудных патологиях, гриппе или воспалении легочной области у родственников или членов семьи необходимо прибегать к использованию профилактических средств. Проветривайте комнату, чаще проводите в доме влажную уборку.

ШАГ 3. Привейтесь от сезонного гриппа

Это уже сделали более сотни тысяч южноуральцев. От пневмококковой инфекции спасет и специальная прививка – для взрослых полисахаридная 23-валентная (то есть включающая в себя 23 вида бактерий) и детская конъюгированная (то есть «усиленная» белком) 7-валентная, для малышей от 2 месяцев до 5 лет.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПНЕВМОНИИ:

Лечить пневмонию можно как в больнице, так и дома. Все зависит от тяжести заболевания. Необходимо, в первую очередь, соблюдать постельный режим, бессолевую диету, употреблять достаточное количество витаминов. Свою комнату следует регулярно проветривать.

Рекомендован массаж, дыхательные упражнения, различные процедуры. Лечение антибиотиками доктор подбирает в индивидуальном порядке: это зависит от типа возбудителя заболевания.

Если же у больного не спадает температура, нарушается сознание, учащается дыхание, падает давление, увеличивается сердцебиение – его необходимо срочно госпитализировать.