ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы уберечься от пневмонии
С конца октября в Челябинской области фиксируется заметный подъем заболеваемости пневмонией. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 ноября (47-я неделя) этот диагноз поставлен 404 южноуральцам. У заболевших – «классическая» история развития болезни: простудился, лечился, пошел на поправку, но… вновь вернулись температура, кашель, появилась одышка. Очень важно не пропустить начало развития заболевания. В рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – как распознать воспаление легких и избежать его.
Пневмония – это инфекционное заболевание легких. Примерно в 50% случаев возбудителем является вирус. Вирусная пневмония, как правило, встречается зимой и обычно не носит такой острый характер, как бактериальная. Пневмонии, в первую очередь, подвержены люди со слабым иммунитетом.
Если у вашего ребенка или у кого-то из близких наблюдаются следующие симптомы, обязательно обратитесь к врачу:
- головные боли;
- боль в мышцах;
- слабость;
- избыточная потливость;
- сильный жар, дрожь и озноб;
- боль в груди при дыхании или кашле;
- мокрый кашель, который не прекращается или усугубляется;
- посинение губ и ногтевых лож пальцев.
Подтвердить опасный диагноз позволяет рентген грудной клетки, и если снимок показывает затемнение в легких, назначается лечение. Начатое на ранней стадии, оно помогает избежать осложнений.
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПНЕВМОНИЕЙ:
ШАГ 1. Соблюдайте гигиену, укрепляйте иммунитет
Мойте руки. Особенно после сморкания, посещения туалета, смены подгузников, перед едой или приготовлением пищи. Не курите. Табак повреждает способность легких противостоять инфекции, при этом курильщики находятся в более высоком риске по развитию пневмонии. Им рекомендуется сделать пневмококковую вакцинацию.
ШАГ 2. Используйте профилактические средства
При простудных патологиях, гриппе или воспалении легочной области у родственников или членов семьи необходимо прибегать к использованию профилактических средств. Проветривайте комнату, чаще проводите в доме влажную уборку.
ШАГ 3. Привейтесь от сезонного гриппа
Это уже сделали более сотни тысяч южноуральцев. От пневмококковой инфекции спасет и специальная прививка – для взрослых полисахаридная 23-валентная (то есть включающая в себя 23 вида бактерий) и детская конъюгированная (то есть «усиленная» белком) 7-валентная, для малышей от 2 месяцев до 5 лет.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПНЕВМОНИИ:
Лечить пневмонию можно как в больнице, так и дома. Все зависит от тяжести заболевания. Необходимо, в первую очередь, соблюдать постельный режим, бессолевую диету, употреблять достаточное количество витаминов. Свою комнату следует регулярно проветривать.
Рекомендован массаж, дыхательные упражнения, различные процедуры. Лечение антибиотиками доктор подбирает в индивидуальном порядке: это зависит от типа возбудителя заболевания.
Если же у больного не спадает температура, нарушается сознание, учащается дыхание, падает давление, увеличивается сердцебиение – его необходимо срочно госпитализировать.