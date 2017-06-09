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Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 15:29

В Челябинске отремонтировали детский травмпункт и горбольницу № 9


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске отремонтировали и установили новое оборудование в двух медучреждениях – на эти цели из городской казны выделили около 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, в детской поликлинике № 1 в ортопедо-травматологическое отделение купили новое цифровое рентгеновское оборудование. Теперь обследования будут занимать не полчаса, а всего пять минут.

По словам главврача поликлиники Натальи Крутасовой, в этом лечебном учреждении помощь могут получить все челябинские дети, а это 210 тыс. человек. В год поступает до 60 тыс. обращений, производится порядка 30 тыс. снимков. Рентгеновский диагностический цифровой комплекс «Ренекс» удалось приобрести благодаря пожертвованию компании «МРСК Урала», которая выделила 14,5 млн рублей. Еще 240 тыс. направил город.

До конца июня к детскому травмпункту отремонтируют дорогу, которая сегодня находится в плачевном состоянии.

В городской клинической больнице № 9 завершился капитальный ремонт дневного стационара. Завтра он начнет принимать пациентов в обновленных условиях.

«Отделению в этом году исполнилось 25 лет. Такая форма работы не нова, но очень популярна среди пациентов и выгодна для больницы. При поддержке муниципалитета мы привели стационар в соответствие с современными требованиями. Здесь новое все, начиная от инженерных коммуникаций, заканчивая мебелью. Лечение эффективно, затраты минимальны. О чем еще может мечтать главный врач?» – говорит главврач ГКБ № 9 Олег Денисов.

В терапевтическом многопрофильном стационаре наблюдаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологией легких, эндокринологическими и неврологическими проблемами. В течение нескольких часов они получают лечение, а затем возвращаются к своим повседневным делам. Теперь стационар сможет принимать порядка 1,7 тыс. человек в год.

Добавим, что из городского бюджета на ремонт учреждений было выделено около 3 млн рублей.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

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Теги: ремонт, медицина, больницы, новости челябинска
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