У 7 участников акции «Просветись!» в Челябинске выявлены патологии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялась традиционная акция «Просветись!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, – в ней приняли участие 278 человек, у семи из них выявлены патологии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«У двух человек выявлен туберкулез, у пяти – фиброзно-очаговые изменения легких, которые свидетельствуют о когда-то перенесенном туберкулезе», – говорится в сообщении.

«Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вероятность заражения достаточно велика даже у благополучного населения, поэтому не стоит пренебрегать профилактикой и регулярными медицинскими осмотрами», – отметила главный фтизиатр Минздрава Марина Лехляйдер.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если в семье есть больной туберкулезом

Показатель заболеваемости туберкулезом в Челябинской области за последние пять лет сохраняет тенденцию к снижению на 16,6%, среди постоянно проживающего населения в Челябинской области – на 14,5%. На диспансерном наблюдении у фтизиатров находятся 25 тыс. 560 человек – это на 7,1% меньше, чем в 2012 году (27 тыс. 523 человека). По итогам 2016 года с активным туберкулезным процессом на диспансерном учете состоят 4 тыс. 492 человека.

В Челябинской области у 41 ребенка в 2016 году выявлен активный туберкулез

Добавим, экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции прошли 125 человек.