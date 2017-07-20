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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 16:09

ВАЖНО. Несколько групп в челябинских детсадах закрыли на карантин из-за менингита


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карантин по гнойному менингиту объявлен в двух группах двух детских садов Челябинска – об этом в четверг, 20 июля, сообщила первый заместитель министра образования Елена Коузова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В дошкольных учреждениях введен карантин, усилено медицинское наблюдение, территорию дезинфицируют, две группы, в которых были зафиксированы случаи, изолировали от других», – говорит чиновница.

Напомним, накануне в Челябинске скончался трехлетний воспитанник детсада №393 (Тракторозаводский район). Еще один случай серозного менингита зафиксировали в дошкольном учреждении Центрального района – девочка находится в больнице. Десять дней назад вспышка менингита была зарегистрирована в лагере «Олимпиец» Сосновского района. Заболело девять детей. Диагноз менингит подтвердился у четверых, они все еще в больнице.

При этом Коузова подчеркнула, что новости про подъем заболеваемости и летальные исходы никак не повлияли на «лагерную жизнь» в Челябинской области: все путевки, которые были выкуплены, в том числе в «Олимпиец», в работе – «дети спокойно поехали отдыхать».

Между тем, как подчеркивают в Роспотребнадзоре по Челябинской области, сейчас в регионе наблюдается сезонный подъем энтеровирусной инфекции, проявлением которой в большинстве случаев является вирусный менингит, однако про эпидемию говорить рано и неуместно: «В прошлом году ее подхватили в три раза больше, чем в 2015 году. С 1 января по 20 июля зафиксирован 21 случай. С начала 2017 года энтеровирусная инфекция диагностирована у 22 южноуральцев, в том числе 18 случаев – в областном центре», – говорит представитель ведомства Раиса Косарева.Она отказалась назвать статистику по летальным исходам, ссылаясь на то, что «это не по теме, журналисты и так посеяли панику в обществе».

Специалисты в один голос утверждают: не стоит связывать  случаи менингита между собой, каждый из них имеет разные причины.

«Серозный менингит стал осложнением на фоне других заболеваний. Просто начался сезон энтеровирусных инфекций. Это закономерно для всей России. Распространению заболевания способствует купание в водоемах, употребление купленной готовой пищи, нарушение питьевого режима», – комментирует представитель областного Минздрава Елена Степанидина.

Медики призывают челябинцев соблюдать правила личной гигиены, а при малейших признаках простуды у детей обращаться к врачу.

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Теги: минздрав, вспышка, роспотребнадзор, менингит, новости челябинска
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