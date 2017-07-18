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ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 14:30

В Челябинске от менингита скончался 3-летний ребенок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трехлетний ребенок скончался в Челябинске, предположительно, от менингита – группа в детсаду № 393 в Тракторозаводском районе, куда ходил малыш, закрыта на карантин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации прокуратуры, ребенок посещал в последний раз детский сад 12 июля, в среду. В субботу он умер.

В помещении ясельной группы, куда ходил ребенок, была произведена дезинфекция. Сейчас его одногруппники изолированы от остальных воспитанников сада – предварительно до 22 июля. У всех контактных детей и сотрудников взяты пробы. Их каждый день будут осматривать медики.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке энтеровирусной инфекции, в четырех случаях приведшей к серозному менингиту у воспитанников летнего спортивного лагеря «Олимпиец».

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Теги: дети, менингит, новости челябинска, тракторозаводский район
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