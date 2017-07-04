На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи – в Минздраве региона утвердили необходимые схемы эвакуации и маршрутизации участников гонки в больницы региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии задействуют скорые помощи из Златоуста, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Верхнеуральска, Уйского, Катав-Ивановска, Аши и Пласта. Кроме того, будет открыт один мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

К месту проведения ралли направится специализированная реанимационно-анестезиологическая бригада Челябинской областной больницы.

В случае необходимости амбулаторную помощь участникам и зрителям готовы оказывать лечебные учреждения всех муниципалитетов, находящихся на пути следования автогонщиков. Для оказания стационарной помощи подготовлены Челябинская областная больница, областные больницы № 2, 3 и 4 и ожоговый центр горбольницы № 6.

Напомним, Челябинская область второй раз примет в 2017 году знаменитый ралли-рейд. Участники преодолеют более 300 километров по территории региона. Торжественный старт ралли – 7 июля на Красной площади. 10 июля участники будут проезжать на территории Южного Урала – пограничники советуют в этот день не пересекать российско-казахстанскую границу через МАПП Бугристое в Троицком районе.