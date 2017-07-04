Вт, 04.07.2017, 18:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 18:15

На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи – в Минздраве региона утвердили необходимые схемы эвакуации и маршрутизации участников гонки в больницы региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии задействуют скорые помощи из Златоуста, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Верхнеуральска, Уйского, Катав-Ивановска, Аши и Пласта. Кроме того, будет открыт один мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

К месту проведения ралли направится специализированная реанимационно-анестезиологическая бригада Челябинской областной больницы.

В случае необходимости амбулаторную помощь участникам и зрителям готовы оказывать лечебные учреждения всех муниципалитетов, находящихся на пути следования автогонщиков. Для оказания стационарной помощи подготовлены Челябинская областная больница, областные больницы № 2, 3 и 4 и ожоговый центр горбольницы № 6.

Напомним, Челябинская область второй раз примет в 2017 году знаменитый ралли-рейд. Участники преодолеют более 300 километров по территории региона. Торжественный старт ралли – 7 июля на Красной площади. 10 июля участники будут проезжать на территории Южного Урала – пограничники советуют в этот день не пересекать российско-казахстанскую границу через МАПП Бугристое в Троицком районе.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минздрав, скорая помощь, новости троицка, новости челябинской области, шелковый путь, ралли, гонка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

30 июня, 12:43
Прокуратура требует 300 тыс. для челябинки, которой врачи проткнули мочеточник
30 июня, 12:23
В 2017 году на медицину Челябинской области дополнительно направят 1,4 млрд рублей
28 июня, 10:55
Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу
26 июня, 16:27
Скончался водитель скорой, разорванной после столкновения с Mercedes
26 июня, 11:08
Водитель скорой, разорванной в ДТП с Mercedes, находится на ИВЛ
22 июня, 16:59
Жителей «Белого Хутора» обеспечили офисом врача общей практики
19 июня, 17:22
С подозрением на энцефалит госпитализированы 11 южноуральцев за неделю
16 июня, 09:25
ВАЖНО. Южноуральцам предлагают пройти онлайн-тестирование на онкологию
15 июня, 15:39
Семь южноуральцев подхватили опасные клещевые инфекции
14 июня, 11:31
Почти 110 млн выделил кабмин РФ на ремонт противотуберкулезного диспансера в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

  • Да
    25%
  • Нет
    34%
  • У меня прививка
    19%
  • Пользуюсь репеллентами
    16%
  • Меня паразиты не любят
    6%

Всего проголосовало: 748

Подписка на новости
Прислать новость