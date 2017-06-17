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Агентство новостей Доступ 1 17 июня 2017 года, 14:42

Челябинская область примет участников ралли «Шелковый путь-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область вновь примет участников ралли-рейда «Шелковый путь-2017» – более 300 километров участники преодолеют по территории Троицкого района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На территории муниципалитета, от поселка Стрелецкое до поселка Чкалова, будет организован третий специальный участок гонки длиной 324 км. Участники пересекут его 10 июля. Предполагается работа около 150 волонтерских постов безопасности», – сообщает газета «Регион» со ссылкой на куратора проекта, руководителя троицкого клуба квадроциклов «Медведь» Степана Козлова.

Как стать волонтером ралли «Шелковый путь-2017» на Южном Урале, можно узнать по электронной почте stepan_003@mail.ru и телефонам +7-909-07-10-003, +7-982-27-70-003.

Торжественный старт ралли – 7 июля на Красной площади. За две недели участникам гонки – а это сильнейшие команды внедорожников и грузовиков со всего мира – предстоит преодолеть 9 608 километров между Москвой и Сианем (Китай) по территориям России, Казахстана и Китая (китайская часть маршрута ралли составит 4 696 км).

Напомним, в 2016 году легендарная гонка впервые прошла через территорию Челябинской области.

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Теги: новости троицка, новости челябинской области, шелковый путь, ралли, гонка
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