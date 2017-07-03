ВНИМАНИЕ. Из-за ралли «Шелковый путь» возможны пробки на границе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пограничники советуют 10 июля не пересекать российско-казахстанскую границу через МАПП Бугристое в Троицком районе (Челябинская область) – предупреждение связано с тем, что в этот день приоритет в оформлении документов получат участники международного ралли «Шелковый путь», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ.

«В целях исключения неудобств и сокращения времени в пути гражданам, планирующим пересечение государственной границы через пункты пропуска Кайрак (Республика Казахстан) и Бугристое, рекомендуется 10 июля выбрать иные маршруты следования через государственную границу», – говорится в сообщении.

На территории Челябинской области двусторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации: Николаевка (Варненский район) и Мариинский (Брединский район) – осуществляют пропуск только граждан Российской Федерации и Республики Казахстан, а также транспортные средства заграничного следования, зарегистрированные в РФ или РК.

Ближайшие многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации – Петухово (Курганская область), Орск (Оренбургская область).

Напомним, Челябинская область второй раз примет в 2017 году знаменитый ралли-рейд. Участники преодолеют более 300 километров по территории Троицкого района – специальный участок гонки будет организован от поселка Стрелецкое до поселка Чкалова. Торжественный старт ралли – 7 июля на Красной площади. За две недели участникам гонки – а это сильнейшие команды внедорожников и грузовиков со всего мира – предстоит преодолеть 9 608 километров между Москвой и Сианем (Китай) по территориям России, Казахстана и Китая (китайская часть маршрута ралли составит 4 696 км).