С 12 января приостановлена учеба в школах Еманжелинского района

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Еманжелинского района (Челябинская область) приостановлен учебный процесс в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 20%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее решение принято сегодня, 11 января, на экстренном заседании штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

«Принято решение объявить карантин в образовательных учреждениях с 12 по 14 января включительно», – сообщила замглавы района по вопросам социально-культурного развития Валентина Бабенкова.

Она уточнила, что со 2 по 8 января эпидпорог был превышен в Еманжелинском районе на 18%, зарегистрировано 109 случаев ОРВИ. Но только 10 января к врачам с симптомами простуды обратились 106 жителей муниципалитета: 62 – взрослых, 44 – ребенка.

Напомним, после новогодних каникул на занятия не вышли школьники Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Коркинского, Красноармейского, Нагайбакского, Уйского и Верхнеуральского районов.

Между тем, на сегодняшний день ситуация по гриппу в Челябинской области оценивается как неэпидемическая: на второй неделе года зафиксировано снижение заболеваемости по всем возрастным категориям.