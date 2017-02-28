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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 10:55

Челябинские хирурги пришили мужчине руку, которую он привез в пакете


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские хирурги пришили отрубленную кисть жителю Кусинского района (Челябинская область) – если мужчина будет усердно разрабатывать конечность, врачи обещают ему полное восстановление всех функций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Несчастный случай произошел с кольщиком Сергеем три недели назад. Мужчина работал на производстве древесного угля, когда вдруг зазевался и подставил руку под полено, которое прижало его кисть к электроколуну. Отрубленная конечность отлетела в сторону, а руку пронзила боль. Коллеги сразу кинулись к Сергею, перетянули ему плечо веревками, чтобы остановить кровотечение, и отвезли в больницу вместе с кистью. Там мужчине обработали рану и отправили на скорой в Челябинск. С кистью, уложенной в пакет, Сергей попал в отделение реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ.

«Вся операция длилась около 10 часов, до трех ночи. Это делалось под микроскопом. Одновременно одна бригада готовит все сосуды и нервы на культе, а другая – на ампутате. Потом следующая бригада начинает сшивать их шовным материалом, который тоньше человеческого волоса. Кроме артерий и вен, должны срастись еще и кости. Сейчас у пациента в руке установлены спицы, скоро поставим аппарат Илизарова, а потом будет кожная пластика. В течение одного-полутора лет восстановятся все функции. В последнюю очередь прорастают нервы. Через год появится чувствительность», – рассказал заведующий отделением пластической хирургии ЧОКБ Александр Пухов.

Известный хирург подчеркнул, что это далеко не первый случай удачного пришивания конечности. В Челябинске нередко возвращают людям отрубленные пальцы, откушенные носы, уши и даже половые органы. Легче хирургам приходится, когда остается ровный срез. Сложнее – при автомобильных травмах, размозжениях и травмах от падения тяжелых предметов. Тогда конечности приходится укорачивать, однако пришить их все равно можно. По мнению Александра Пухова, своя рука всегда лучше любого протеза.

Если человек внезапно лишился конечности, то ему необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Медики знают, как довезти отделившуюся часть до хирургов в лучшем виде. Конечность кладут в пакет, затем окружают льдом. В холоде сегмент может храниться до 10 часов, без него – до пяти.

Ольга Плеханова

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