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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 13:30

Более 38 млн за полгода вернули в бюджет РФ следователи СК в Калининском районе Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ходе работы с предпринимателями, уклоняющимися от уплаты налогов, сотрудники СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону вернули в бюджет РФ 38,1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя отдела Юрия Кадикова.

После возбуждения уголовных дел в отношении двух предпринимателей и одного директора организации фигуранты согласились компенсировать причиненный государству ущерб в размере более 23,6 млн рублей. Производства были прекращены в связи с возмещением.

В отношении двух предпринимателей по результатам проверок был вынесен отказ в возбуждении дел по налоговым преступлениям в связи с истечением срока давности. Тем не менее, они признали вину и вернули в бюджет 14,5 млн рублей. 

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Теги: налоги, следственный комитет, новости челябинска, калининский район
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