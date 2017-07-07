Более 38 млн за полгода вернули в бюджет РФ следователи СК в Калининском районе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ходе работы с предпринимателями, уклоняющимися от уплаты налогов, сотрудники СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону вернули в бюджет РФ 38,1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя отдела Юрия Кадикова.

После возбуждения уголовных дел в отношении двух предпринимателей и одного директора организации фигуранты согласились компенсировать причиненный государству ущерб в размере более 23,6 млн рублей. Производства были прекращены в связи с возмещением.

В отношении двух предпринимателей по результатам проверок был вынесен отказ в возбуждении дел по налоговым преступлениям в связи с истечением срока давности. Тем не менее, они признали вину и вернули в бюджет 14,5 млн рублей.