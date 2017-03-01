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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 09:14

Транспортный филиал Челиндбанка приглашает на День открытых дверей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ближайший понедельник, 6 марта 2017 года, в офисе Транспортного ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» состоится День открытых дверей «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2017. Новые возможности для роста бизнеса», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В программе мероприятия:

- четыре мастер-класса от признанных экспертов в следующих сферах: продажи и маркетинг, бухучет и делопроизводство, юридическая и судебная практика, аудиторская и налоговая практика;

- индивидуальные консультации для предпринимателей и представителей компаний;

- нетворкинг, знакомство участников друг с другом и обмен контактами;

- фуршет, конкурсы, розыгрыш призов, сувениры от организаторов.

Место и время проведения: Челябинск, ул. Цвиллинга, 66-А, с 10.00 до 16.00.

Регистрация по телефонам (351) 260-56-24, 729-03-20, по электронной почте: transport@chelindbank.ru, t.a.juravleva@chelindbank.ru.

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Теги: челиндбанк, семинар, день открытых дверей
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